Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu yapıldı. İhalenin kazananı 2. oturumda belli olacak.

2 FİRMA TALİP OLDU

Emlak Konut Bakırköy arsasında yeni inşa edilecek projede ticaret+konut alanı, özel eğitim tesisi alanı ve park alanı yer alacak. Atatürk Havalimanı'na yakın konumda yer alan arazi konumu itibariyle çok değerli bir yerde bulunuyor. 1. oturumu bugün yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Araziye Öz Er-Ka İnşaat Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San A.Ş. ile Mesa Mesken San. A.Ş. talip oldu.

ÖZ ER-KA İNŞAAT GS FLORYA ARSASININ YENİ SAHİBİ

12 Nisan 2018 Perşembe günü yapılan Galatasaray Florya arsası ihalesine arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak 2 milyar 250 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 832 milyon 500 bin TL teklif vererek ihaleyi kazanmıştı. Haberin detayları için tıklayın

İPTAL EDİLEN İHALEYE 7 FİRMA KATILMIŞTI

Toplam arsa alanı 68 bin 36 metrekare, yaklaşık emsale esas inşaat alanı 53 bin metrekare olan Bakırköy Şevketiye arsası üzerinde Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi (POMEM)) yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ihalesinin 1. oturumu 4 Ekim 2017 Çarşamba günü, 2. oturumu ise 11 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılan ihale iptal edilmişti. İptal gerekçesi olarak ise Emlak Konut GYO, "2. Oturumu 11.10.2017 tarihinde yapılan İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir" demişti.

İptal edilen ihaleye 7 firma teklif vermişti. İptal edilen ihaleye Günyüzü İnşaat-Zilal Tekstil-Csr Gayrimenkul İş Ortaklığı, Seha İnşaat-Fuzul Yapı İş Ortaklığı, Dağ Mimarlık, Mesa Mesken, Özak GYO-İn-Ter Yapı İş Ortaklığı, Torkam İnşaat-TK Invest Yapı İş Ortaklığı, Kuzu Toplu Konut İnşaat katılmıştı.

ARSA BİLGİSİ:

1-) Bakırköy Şevketiye A parselde ticaret+konut alanı inşa edilecek. Parselin toplam arsa alanı ile yaklaşık emsale esas inşaat alanı 46 bin metrekare, emsal değeri 1,00.

2-) Bakırköy Şevketiye B parselde özel eğitim tesisi alanı inşa edilecek. Parselin toplam arsa alanı ile yaklaşık emsale esas inşaat alanı 7 bin metrekare, emsal değeri ise 1,00.

3-) Bakırköy Şevketiye projesinde park alanının toplam arsa alanı 15 bin 0,36 metrekare.

Plan notlarıyla ilgili bilgiler;

1-) Ticaret+konut alanlarında; KAKS 1,00 olup iş ver alışveriş merkezleri, ofis, büro, konut, rezidans, özel sosyal ve kültürel tesisler, restoran, otopark, spor, eğlence, dinlenme, kapalı havuz, balo-konferans-sergi salonları, sinema gibi alanlar yer alabilir. Ticaret+konut alanında KAKS'a esas toplam inşaat alanının yüzde 20'sine kadar ticaret yapılabilir.

2-) Özel Eğitim Tesisi alanında KAKS; 1,00 Yençok: 3 kat olup anaokulu, kreş, ilköğretim tesisleri yapılabilir.

3-) Planlama alanındaki fonksiyon alanlarında kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalamasından alınabileceği gibi fonksiyon alanının cephe aldığı yolun en düşük noktasından da kot alınabilir. Arazinin kot olarak en düşük seviyelerinde Yençok: 4 kat olarak en yüksek seviyelerde Yençok: 3 kat olarak şekilde kademeli uygulama yapılabilir. (Emlak Kulisi)

Kaynak: haberinburada