İstanbul'da gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar olarak sıralandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, "İstanbul'daki gelirden kimin ne kadar pay aldığını hesapladık. İstanbul'da yaşayanların yüzde 20'si gelirin yarısını alırken, geriye kalan yüzde 80'lik kesim gelirin diğer yarısını paylaşıyor." dedi. Araştırmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan proje yürütücüsü İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, İstanbul'da 959 mahalleyi inceleyerek tüm mahalleleri kapsayan bir gelir dağılımı analizi yaptıklarını bildirdi.

İSTANBUL'DA AYLIK ORTALAMA HANEHALKI GELİRİ 4 BİN 308 TL

Murat Şeker, yapılan analizlere göre, İstanbul'da ortalama hanehalkı gelirinin aylık 4 bin 308 TL olduğunu, bu değerin yıllık 51 bin 696 TL'ye denk geldiğini söyledi.

Hanehalkı geliri açısından yapılan bu analizlerin, ilçe düzeyine indirgendiğinde ilçeler arası farklılıkların öne çıktığını belirten Şeker, ilçelerdeki ortalama hanehalkı gelir düzeylerine bakıldığında, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar'ın hanehalkı gelir düzeyinin yüksek olduğunun gözlendiğini kaydetti.

EN ZENGİN İLÇE BEŞİKTAŞ

Şeker, Beşiktaş'ta aylık ortalama hanehalkı gelirinin 10 bin 560 TL, Kadıköy'de 9 bin 25 TL, Bakırköy'de 8 bin 845 TL, Şişli'de 7 bin 822 TL, Sarıyer'de 7 bin 308 TL ve Üsküdar'da 6 bin 987 TL olarak belirlendiğini, aylık ortalama hanehalkı gelirinin en düşük olduğu ilçelerin ise 2 bin 30 TL ile Arnavutköy, 2 bin 128 TL ile Çatalca, 2 bin 172 TL ile Sultanbeyli ve 2 bin 187 TL ile Sultangazi olduğunu bildirdi.

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, mahalle ölçeğinde hesaplanan hanehalkı gelirlerine bakıldığında, en yüksek hanehalkı gelirine sahip 20 mahalleden 9'unun Beşiktaş'ta olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan Levazım, Bebek, Ulus ve Levent'in aylık ortalama hanehalkı geliri 15 bin TL'nin üstünde olan mahalleler olarak ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

GELİR DAĞILIMI EN ÇOK BEYOĞLU, BEYKOZ VE ATAŞEHİR'DE DENGESİZ

Murat Şeker, mahallelerin ortalama hanehalkı gelirlerinden hareketle ilçelerdeki gelir dağılımının ne kadar dengeli olduğunu da incelediklerini ifade ederek, 0-100 arasında gelir dağılımı dengesizliğini gösteren bir endeks hazırladıklarını kaydetti.

Şeker, İstanbul'da gelir dağılımının en dengesiz olduğu ilçelerin başında Beyoğlu, Beykoz ve Ataşehir'in geldiğini, söz konusu ilçelerde yer alan bazı mahallelerin diğer mahallere kıyasla çok yüksek ya da çok düşük hanehalkı gelirine sahip olduğunu söyledi.

Sarıyer, Büyükçekmece ve Ümraniye'nin de gelir dağılımında dengesizliğin yüksek olduğu ilçeler arasında yer aldığını vurgulayan Şeker, gelir dağılımının göreceli olarak daha dengeli olduğu ilçelerin ise Çatalca, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi ve Bağcılar olarak tespit edildiğini kaydetti.

Gelir farklılıklarının kamusal ihtiyaçlara duyulan talepte farklılıklar oluşturacağına dikkati çeken Şeker, kamusal ihtiyaçlar açısından mahalle düzeyinde talep analizlerinin etkin bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: haberinburada