İstanbul'un Göbeğinde Halk Otobüsü 9 Otomobili Biçti: 11 Yaralı!
Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama
Eski Milli Voleybolcu Hülya Erçin Hayatını Kaybetti
Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o İle Anlaştı
Bu Pozisyonun Ardından Yüzü Dağıldı
Merter'de Metro Arızalandı, Havalimanı Yönüne Seferler Yapılamıyor!
Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
Almanya'dan Küstah Çıkış: Türkiye İle İlgili Alınacak Önlemleri Değerlendiriyoruz
Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
55 Kapsüle Dolduldurulmış 1 Kilogram Kokain Yuttu
Galatasaray'ın Yeni Transferi İptal Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a Geldi! Emir Havalimanında Karşıladı
Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
15 Temmuz Gecesi Siirt Valiliği'nden Emir Alan Darbeci Tuğgenerale İdam İpli Protesto
İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE HALK OTOBÜSÜ 9 OTOMOBİLİ BİÇTİ: 11 YARALI!


İstanbul'un Göbeğinde Halk Otobüsü 9 Otomobili Biçti: 11 Yaralı!
Tarih : 24 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : İstanbul'un Göbeğinde Halk Otobüsü 9 Otomobili Biçti: 11 Yaralı!(8/10)4

İstanbul Üsküdar'da freni boşalan otobüsün kontrolden çıkarak, 10 tane otomobile çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 11 kişi hafif yaralandı.

SEYİR HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALDI

Kaza, Üsküdar Beylerbeyi tünel çıkışında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar istikametine giden bir yolcu otobüsünün seyir halindeyken freni boşaldı. Bir anda kontrolden çıkan otobüs önünde seyreden otomobillere çarparak durabildi.

10 ARACA ÇARPTI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Freni boşalan otobüs ancak 10 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada vatandaşlar büyük panik yaşarken otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Kazaya karışan araçlardaki vatandaşlara ise ilk yardım çevreden geldi.

11 KİŞİ YARALANDI, BAZILARI AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Bu sırada kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hızla yaralılara müdahale etti. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen olmazken 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bazı yaralılar olay yerine gelen ambulanslarda bazı yaralılar ise ayakta tedavi edildi. Yaralılar arasında durumu ağır olana bir vatandaş olmadığı öğrenildi.

"ARAÇLARI EZE EZE SAVURA SAVURA BURAYA KADAR GELDİ"

Kazaya karışan bir vatandaş, "Biz trafikte durağan haldeyken arkadan vurdu bize savrulduk" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Otobüsün freni patlamış araçları eze eze savura savura buraya kadar geldi. Ölen yok ama yaralanan vardı. Ağır yaralı yoktu" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Un  Göbeğinde  Halk  Otobüsü  9  Otomobili  Biçti  11  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER