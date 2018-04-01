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İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga: 1 polis ağır yaralı

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 POLİS AĞIR YARALI

Bağcılar'da borçlusuyla tartışmaya başlayan polis, memuru silahla vuruldu. Ağır yaralanan polis, hastanede tedaviye alınırken 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Kavga: 1 Polis Ağır Yaralı(5/10)1

Bağcılar'da borçlusundan alacağını istemeye giden polis memuru çıkan kavga sonucu silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ALACAKLISI, POLİS MEMURUNA ATEŞ AÇTI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru S.E. izinli olduğu bir günde, daha önce alacağı olduğu öğrenilen kişi ile Gülbahar Caddesinde buluştu.

Polis memuru S.E., alacaklı olduğu T.B. ile beraberinde olan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sonrası borçlu olan T. B., polis memuruna silahla ateş etti.

POLİS, AĞIR YARALANIRKEN ŞÜPHELİ 3 KİŞİ KAÇTI

Açılan ateş sonucu polis memuru S.E. ağır yaralanırken, T.B. ve beraberindeki 3 kişi olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polis ekipleri, yaşanan olay sonrası kaçan şüpheliyi ve beraberinde olan kişileri yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinde de güvenlik kamera görüntülerini araştırdı.

Şüphelilerin kaçış istikametini belirleyen polis ekipleri gece boyunca çalışma yaptı. Şüphelilerin yerini tespit eden polis ekipleri, sabaha karşı olayda kullanılan silah ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ki sorgusu sürerken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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