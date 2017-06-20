Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
Ahmet Hakan'la Chp'li Aykut Erdoğdu Birbirine Girdi
Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi
Aziz Yıldırım'ın Çılgın Transfer Planı!
Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor
Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da
Talisca, Manchester United'la Anlaştı
Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!
Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık
Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
Esra Erol'dan 'tarihi' Açıklama
Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...
Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır
Bayramda Hava Nasıl Olacak ?
Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!

İSTANBUL'UN HER YERİNDELER... ŞİFRELERİ DEŞİFRE OLDU


İSTANBUL'UN HER YERİNDELER... ŞİFRELERİ DEŞİFRE OLDU
Tarih : 20 Haziran 2017, 10:19
Puan Ver : İstanbul'un Her Yerindeler... Şifreleri Deşifre Oldu(7/10)9


Kanayan yaraya dönüşen bonzai başta olmak üzere beyaz zehir illetiyle baş etmeye çalışan Narkotik polisi, uyuşturucu kullanan çocukların ailelerini şifreli kelimelerle kandırdıklarını, anne babalarının yanında özel kelimeler kullandıklarını belirledi. Buna göre, uyuşturucu esiri gençlerr arasında yaygın olan “Kaydırma”, “Gökkuşağı”, “Cennet”, “Yeşillik”, “Sarı kız”, “Kamyon şoförü”, *Pilot”, “Çimen” ve “Fişek” sözcükleri, aslında eroin, esrar, kokain, uyuşturucu hap ve bonzai için kullanılıyor. Polis, aileleri uyarmak için hem kullanıcılar hem satıcılar arasında şifre olarak kullanılan 70 kelimeden oluşan bir sözlük hazırlıyor.



SANAL DEVRİYE TAKİPTE



Çeşitli kimyasal maddelerle zirai ilaçların emdirilmesi yoluyla üretilen bonzainin, bazı sosyal medya hesaplar aracılığıyla farklı isimler altında satıldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir çalışmaya imza attı. Sanal alemi takip edecek bir “sanal devriye” ekibi oluşturan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, inceleme altına aldığı uyuşturucu satışı yapılan hesapların kapatılması için gerekli girişimlerde bulunuyor. Bu yolla sosyal medya ve internet siteleri üzerinden özellikle gençlerin uyuşturucuya ulaşımı ve zehir satışı engellenecek.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İstanbul  Un  Her  Yerindeler  Şifreleri  Deşifre  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER