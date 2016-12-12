Güvenlik uzmanları saldırıda kullanılan bombanın 'özel' olduğunu düşünüyor. İkiz saldırıda kullanılan bombalı aracın da uzaktan 'gafil terörist' yöntemiyle kumandayla patlatılma ihtimaline dikkat çekiliyor.



İstanbul'u kana bulayan bombalı intihar saldırılarını PKK'nın taşeron örgütü TAK üstlendi. İki canlı bomba maç sonu Beşiktaş Stadı'nda güvenliği sağlayan polisleri hedef aldı. 30'u polis 7'si sivil 1'i kimliği belirsiz 38 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı.







Terör Türkiye'yi bir kez daha vurdu. PKK, Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası güvenliği sağlayan çevik kuvvet polislerini hedef aldı. Resmi açıklamalara göre 30'u polis 7'si sivil, 38 kişi şehit oldu. Şehitlerden birinin kimliği belirlenemedi.







kaynak:haberler