Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

istanbul'un kalbine gafil terörist bombası

İSTANBUL'UN KALBİNE GAFİL TERÖRİST BOMBASI

Güvenlik uzmanları saldırıda kullanılan bombanın 'özel' olduğunu düşünüyor. İkiz saldırıda kullanılan bombalı aracın da uzaktan 'gafil terörist' yöntemiyle kumandayla patlatılma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:21
Puan Ver : İstanbul'un Kalbine Gafil Terörist Bombası(7/10)9


 İstanbul'u kana bulayan bombalı intihar saldırılarını PKK'nın taşeron örgütü TAK üstlendi. İki canlı bomba maç sonu Beşiktaş Stadı'nda güvenliği sağlayan polisleri hedef aldı. 30'u polis 7'si sivil 1'i kimliği belirsiz 38 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı.



Terör Türkiye'yi bir kez daha vurdu. PKK, Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası güvenliği sağlayan çevik kuvvet polislerini hedef aldı. Resmi açıklamalara göre 30'u polis 7'si sivil, 38 kişi şehit oldu. Şehitlerden birinin kimliği belirlenemedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İstanbul  Un  Kalbine  Gafil  Terörist  Bombası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER