Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
Emeklilere Ucuz Ev Müjdesi! Başvurular Haziran'da Alınacak
5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti
Almanya'da Tayfun Korkut Fırtınası!
Real Madrid Macerası Başlamadan Bitti
İstanbul'un Trafik Çilesine Son Verecek Dev Proje, Yıl Sonu Açılıyor
Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Ünlü Model Yaşam Savaşı Veriyor
Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
'mezarlıkta Ağlayan Kız' Turizmi Başlayacak
Başkent'te Korkunç Olay! Metronun Önüne Atlayarak Hayatına Son Verdi
Fikret Başkan Müjdeyi Verdi: Shakira Beşiktaş'a Geliyor
Maç Kadrosuna Alınmayan Quaresma'dan Taraftarlara Çağrı
Sağ Gösterip Sol Vurdu, Yılmaz Vural Tuttuğu Takımı İlk Kez Açıkladı
Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu
Dünya Kupası İçin Giuliano'nun İsmi Ayyuka Çıktı

İSTANBUL'UN TRAFİK ÇİLESİNE SON VERECEK DEV PROJE, YIL SONU AÇILIYOR


İstanbul'un trafik çilesine son verecek dev proje, yıl sonu açılıyor
Tarih : 13 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : İstanbul'un Trafik Çilesine Son Verecek Dev Proje, Yıl Sonu Açılıyor(10/10)6

Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Önümüzdeki hafta, Halkalı-Kazlıçeşme arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı deneme seferi yapılacak. Günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen projenin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

YIL SONUNDA HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK

Hatta yapılan çalışmalarda inşaatın yüzde yüzünün Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,5 ay sürecek sinyalisazyon sisteminin takılmasının ardından 3 ay sürecek test sürüşü çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalarında tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.

HAYDARPAŞA GARI DA DEVREYE GİRİYOR

Öte yandan bir süre önce restorasyonuna başlanan Haydarpaşa Garı'nın da yıl sonunda tamamlanarak projeye dahil edileceği öğrenildi. Ankara'dan kalkan bazı hızlı trenlerin son durağının Haydarpaşa garı olacağı belirtildi. Son durağı Halkalı olan hızlı trenlerin ise Marmaray'ı kullanarak boğazın altından geçerek Halkalıya ulaşacağı belirtildi. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebzeden Halkalıya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköyden Bostancıya 37 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK

Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Un  Trafik  Çilesine  Son  Verecek  Dev  Proje  Yıl  Sonu  Açılıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER