İŞTE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMANLAR
FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi, vatandaşların kararlı duruşu sayesinde bastırıldı. İşte 248 şehit verdiğimiz, 2196 kişinin gazi olduğu darbe girişimini engelleyen kahramanlardan bazıları...
15 Temmuz darbe girişimini engelleyen milletin korkusuz duruşu oldu. İşte FETÖ'cü hainlerin alçak darbe girişimini engelleyen kahramanlardan bazıları...
Ömer HALİSDEMİR
Özel Kuvvetleri ele geçirmeye çalışan komutanı alnından vurarak tüm planı bozdu.
Zekai AKSAKALLI
O gece direnerek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı hainlere teslim etmedi
ORG. Ümit DÜNDAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlayan en kilit isimlerdendi.
Şerife BOZ
Şerife Boz, eşinin iş aracı olan kamyonu ile mahallenin gençlerini meydanlara taşıdı.
Semra TUTAR
Darbe gecesi Şerife Boz ile birlikte kamyonla meydanlara insan taşıdılar.
Mehmet KÖSE
Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü. 15 Temmuz'un sembollerinden oldu.
Mustafa ZOROVA
Kazan'dan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek hainlere direndi ve açılan ateşle yaralandı.
DR. Mehmet ÇELİK
Köprü trafiğinde sıkışıp kalan bir araç içerisindeki hamile kadının doğumunu gerçekleştirdi.
DR. Sezai ÇELİK
Boğaziçi Köprüsü'ndeki mücadelede vurulanlara ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.
Gökberk ÖZEŞ
Akıncılar Üssü'nde bir hainin halka ateş açılması yönündeki emri ile yaralanan 23 yaşındaki genç.
Emin Oğuz AYANOĞLU
Boğaziçi Köprüsü'nde, abisi Onur Ensar Ayanoğlu'nun şehit olduğu saldırıda yaralandı.
Sabri GÜNDÜZ
Sabri Gündüz, köprüye ulaşan ilk grupta yer aldı ve açılan ateşle dizinden yaralandı.
Davut ALA
Vücuduna 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.
Onur ASUTAY
Genelkurmay'ın önünde tankları engellemeye çalışırken bacağından vuruldu.
Hicabi BİTİK
Kazan'daki tarlasındaki mahsülünü yakarak uçakların kalkışını engelledi.
Akın TORUN
Doktor kimliği ile o gece insanlara müdahale etti, yaralı bir askere kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Mustafa ÖZBEY
Malatya'da tankı kullanarak hainleri püskürttü.
Ahmet AKPOLAT
Kameraman olarak çalışıyordu. O gece askerlere direnen kahramanlardandı.
Metin DOĞAN
Atatürk Havalimanı'na gelen tankların önüne yatarak, tankların geçişine izin vermedi.
Safiye BAYAT
Boğaziçi Köprüsü'nde tanklara meydan okudu.
Hande FIRAT
O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına bağlayarak, tüm halka mesajın verilmesini sağladı.
Sabri ÜNAL
Darbeci askerlere tek başına karşı durdu. Üzerinden 2 defa tank geçti.
Mustafa CAMBAZ
Darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu Çengelköy'de şehit oldu.
Vasfi YILMAZ
Atatürk Havalimanı'nda kuleye doğru giden tankları engellemeye çalıştı, üzerinden tank geçti.
Kaynak: haberinburada
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