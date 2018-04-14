ABD, İngiltere ve Rusya'nın birlikte Suriye'ye düzenlediği hava harekatının detayları belli olmaya başladı. Bombardımanda Şam'da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera'da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah'a ait olduğu bildirildi.

TOMAHAWK'LARLA VURDU

ABD'nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz'de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

İşte Suriye'de vurulduğu belirtilen hedefler şöyle:

Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - ŞamHava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlasıMezze askeri havaalanıAd Dumayr Hava ÜssüBilimsel Araştırma - ŞamBilimsel Araştırma - Jamraya DamascusBüyük Genel 41 Özel Kuvvetler - ŞamDoğu Qalamoun'daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesiAlkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerlerPamuklu bir göle yakın Homs BatıHavaalanı Balkchla İsveçlilerDaraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssüYarmouk üssüHoms kırsalında drenaj depolarıİran üssü Tal Mari'deŞam Uluslararası Havalimanı civarında cam ev

TRUMP "SALDIRI EMRİNİ VERDİM" DEYİP DUYURDU

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, "Saldırı emrini verdim" sözleriyle harekatı duyurdu.

PENTAGON OPERASYON TAMAMLANDI

Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı.

RUSYA: SONUÇLARI OLACAK

Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.

İRAN: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

İran ise harekata "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi.

SURİYE: 30 FÜZEDEN 10'U İMHA EDİLDİ

Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "Roketlerin çoğu havada imha edildi" dedi.

Trump yönetimi geçen yıl da Suriye'yi vurmuştu.

Kaynak: haberinburada