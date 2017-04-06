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işte 'adil kullanım kotası'nın kalkacağı tarih

İŞTE 'ADİL KULLANIM KOTASI'NIN KALKACAĞI TARİH

Milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği Adil Kullanım Kotası ile ilgili sistem 1 Mayıs itibariyle hayata geçiyor. Peki ama nasıl bir düzenleme gerçekleşecek?

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:30
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7 Şubat Dünya İnternet Günü programında önemli açıklamalar yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uzun süredir merakla beklenen Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılmasına ilişkin detayları da paylaşmıştı.



7 Şubat Dünya İnternet Günü programında konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, adil kullanım kotasının kaldırılmasına ilişkin çok önemli detayları açıkladı.

1 Mayıs 2017'den itibaren kademeli bir şekilde kaldırılacağı açıklanan Adil Kullanım Kotası, 2018 sonu itibariyle kullanıcıların hayatından tamamıyla çıkmış olacak. Hatta üç hafta içinde aktif olmaya başlayacak sistemle alakalı şu anda servis sağlayıcılara gerekli bilgiler gönderilmeye başlandı.



 



kaynak:tgrthaber








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