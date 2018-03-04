Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

İŞTE AFRİN'İN KURUCUSU HARBİYELİ TÜRKMENPAŞA!


İşte Afrin'in kurucusu Harbiyeli Türkmenpaşa!
Tarih : 04 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : İşte Afrin'in Kurucusu Harbiyeli Türkmenpaşa!(6/10)2

Suriye'nin stratejik kasabası Afrin'in, Mustafa Namık adlı bir Türkmenpaşa tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Suriyeli tarihçi Fayad Süleyman'ın verdiği bilgiye göre, Sultan Abdulhamid'in subaylarından Mustafa Namık, Mabadlı'da 22 yıl kaymakamlık yaptı. Bir taraftan da bir köy olan Afrin'i imar ederek ilçeye dönüştürdü.

AFRİN'İ TÜRKMEN SUBAY KURMUŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 yıldır süren terör işgalini bitirme ve tehdit altında olan sınır güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla harekât başlattığı Afrin, 'Mustafa Namık' isimli bir Türkmen beyi tarafından kuruldu. Yeni Şafak'a konuşan Suriyeli Tarihçi Fayad Süleyman, Cerablus doğumlu Mustafa Namık Bey'in, basit bir köy konumundaki Afrin'i önce nahiye sonrasında ilçeye nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Tarihçi Süleyman, bir Osmanlı subayı olan Mustafa Namık'ı şöyle anlattı:

FESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

"Cerablus'a bağlı Taşlıhöyük köyünde 9 çocuklu Mustafa ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Namık Mustafa, İstanbul'da Harbiye Mektebi'nden mezun oldu. İstanbul hükümeti tarafından Suriye'ye gönderilen Namık, Sultan Abdülhamid'in subaylarındandı. Osmanlı ordusunda bir süre görev yaptıktan sonra Suriye'nin Mabadlı ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi. Suriye Türkmenleri'nin Beydilli Boyu'ndan olan Namık, Halep Mabadlı ve Afrin, Şam-Nebik'te 22 yıl yürüttüğü kaymakamlık görevinden sonra 1963 yılında Suriye Parlamentosunda milletvekili olarak bir dönem görev yaptı. Mustafa Namık, Ankara hükümetiyle ilişkilerini her daim devam ettirdi ve Türkmen halkına sahip çıkan yönüyle de Suriye Türkmenleri'nin takdirini kazandı. 1973 yılındaki ölümüne dek Osmanlı subayı olmakla iftihar ederdi. Son nefesine kadar elinde baston ve başında Osmanlı fesini hiç çıkarmadı. Öldüğünde cenaze törenine dönemin Türkiye Büyükelçisi de katıldı."

SIFIRDAN İMAR ETTİ

"Mustafa Namık Bey, 1920 yılında ilk olarak Mabadlı'ya kaymakam olarak atandı. O dönem resmi kayıtlarında Afrin, 70-80 evden ibaret yoksul bir köy olarak geçiyor. Mustafa Namık, ilk iş olarak Afrin çevresinde binlerce dönümlük alana zeytin ağacı ektirdi. Tarım amaçlı birçok girişimi bilfiil yönetti. Afrin kısa sürede kalkındı ve yoğun göç aldı. Sonrasında Afrin merkez ve çevresine yeni yollar ve imar alanları açtı. Birkaç yıl içerisinde Afrin gelişti, büyüdü; Namık Bey 1922 yılında Afrin'in ilçe statüsüne kavuşmasını sağladı ve 16 yıl burada kaymakam olarak görev yaptı. Afrin halen Suriye'nin zeytin ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan bir ilçedir ve bu, Namık Bey'in başlattığı tarım alanlarını verimlilik merkezli değerlendirme projesinin parçasıdır."

ADINI SİLDİLER

Afrin'in kurucusu sayılan Mustafa Namık hakkında bir açıklama da Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan geldi. Afrin'i sıfırdan inşa eden ismin kendi öz amcası Mustafa Namık Bey olduğunu belirten Abdurrahman Mustafa, 2012 yılında ilçeyi işgal eden PKK terör örgütünün ilk iş olarak Afrin'de Mustafa Namık Bey Sokağı'nın adını değiştirdiğini söyledi. Mustafa, Afrin ilçe merkezinde 60 yıl önce verilen Mustafa Namık Bey Sokağı'nın adının PKK'lı ölen bir teröristin adıyla değiştirildiğini ve sadece bu uygulamanın dahi PKK'nın gerçek yüzünü göstermeye yettiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Afrin  İn  Kurucusu  Harbiyeli  Türkmenpaşa    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER