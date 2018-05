AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi tamamlandı. Ataköy'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kongreye partililer büyük ilgi gösterdi. Başbakan Yıldırım'ın ardından salona giriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıkladı. Öte yandan manifestonun sloganı 'Erdem, irade, cesaret Türkiye şahlanıyor' olarak belirlendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklar bize yurt oldu vatan oldu bizi biz yaptı. Bizim devletimiz Söğüt'te yörük çadırlarında kuruldu. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı İstanbul'da müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdu. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Süleymaniye'nin kubbelerinde bizim tekbirlerimiz yankılandı.

"ONE MINUTE ÖNEMLİ BİR İSTASYONDU"

Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik. 12 Mart muhtırası bize verildi. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük özgürleştik. Bir gece 27 Nisan 2007'de bu kez bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Milli iradeye gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe onlar daha da öfkelendi. Kimsenin önünde eğilmedik. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi biziz. KKTC konusunda her zaman yüksek hassasiyetimizi korduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'One minute' dedik. 'One minute' önemli bir istasyondu. Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Merkez Bankamızın döviz rezervi 114 milyar dolar.

"İNLERİNE GİRDİK VE BU TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastettiler demokrasimizi hedef aldılar. 17-25 Aralık'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi teslim almaya kalktılar. Milletin emanetini çiğnetmedik. Hainlerin planlarını başlarına çaldık. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik. Kalleşte şehit edilen Yasin'ler bizdik. PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. Kardeşlerimize kastettiler. Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece tanklarla savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Türk milleti kendilerine karşı geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdık 'okçular tepesi'ni bekleyenleriz. Kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Terör koridorunu paramparça ettik. Komşularımızın huzuru bizim meselemizdir. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te biz vardık. Gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik.

"AK PARTİ'NİN HİKAYESİ TÜRKİYE'NİN HİKAYESİDİR"

Daha önce merhum Menderes'e, merhum Özal'a, merhum Erbakan Hocamıza, merhum Türkeş'e, merhum Yazıcıoğlu'na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, siz yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Milletimiz bizi yarınlarına ortak ederek emanetine layık gördü. Daha çok demokrasi özgürlük büyüme dedik. Sadece daha çok yol okul hastane köprü sözümüzü tutmak için çalışmakla kaladık adaletin tesisi yolunda da gece gündüz çalıştık. Vesayetin kontrolündeki iktidarı milletin emrine verdik. Burada erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Davamız bu ülkeye bu aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı perçinledik. Yerli ve milli siyaset işte tam da budur. Milli olmak milli geliri artırmak milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet millet kaynaşması gelişti. Devlet milletin emrine girdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını hakim kıldık. Yerli ve milli olanı evrensel insanlık birikimiyle modern demokratik siyasetin gerekleriyle harmanladık. Milletimize afra tafra yapmadık. Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı hep birlikte başardık. Zor bir coğrafyada büyük dönüşümlere gebe bir zaman diliminde yaşıyoruz. Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra bölgemizin bağrına düşen ateş yeniden harmanlandı yeni bir yangına dönüştü. Artık bölgemizde Türkiye'ye rağmen Türkiye'nin menfaatlerine aykırı adımlar atmak mümkün değildir. Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir. Önümüzde yeni bir dünya var. Uluslararası alandaki mücadelenin daha da sertleştiğini görüyoruz. Milli menfaatler milli güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor. Artık 1990'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. Türkiye tüm muhataplarıyla azami müştereklerde işbirliği yapmak suretiyle bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer elde etmenin mücadelesini veriyor. Bizim için esas olan milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir. Bunları tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de istiyoruz. Türkiye 16 yıl önce AB kapısında bekleyen ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. Dünya siyaseti ile ilişkisi kendi eliyle kurulmamıştı. Değişimden korkan içine kapanmış bir Türkiye vardı. Kendi politikalarımızı kararlılıkla uygulamak durumdaydık. Siyasi engellemelere çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik.

"ERDEM, İRADE VE CESARETLE TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞINI GÖRÜYORUM"

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız. Milletin egemen olduğu tam bağımsız tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş atılacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. Önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Tıpkı Kasım 2002'de, Temmuz 2007'de, Haziran 2011'de, Ağustos 2014'te, Kasım 2015'te, 16 Nisan 2017'de olduğu gibi 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz.

İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek.

Kaynak: haberinburada