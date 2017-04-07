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işte akciğer kanserinin belirtileri...

İŞTE AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Tarih : 07 Nisan 2017, 17:10
Puan Ver : İşte Akciğer Kanserinin Belirtileri...(8/10)9



Dünyada hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak bilinen akciğer kanseri, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesi ile erken dönemde teşhis edilebiliyor. Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak, hastalık ile mücadelede büyük rol oynuyor.




Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.




Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır.




Günümüzde kanser vakalarına bakıldığında kalın bağırsak, meme ve prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplamından daha fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.



 



kaynak:habertürk












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