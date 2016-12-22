Federal Savcılık, Berlin'deki Noel panayırına düzenlenen saldırının zanlısı olarak aranan Tunuslu Anis Amri'yi bulmak için yardımcı olanlara 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.



Berlin'deki Noel panayırına düzenlenen saldırıda tırı kullanan şahıs ve azmettiricileri hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik birimleri saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesi ile Tunuslu Anis Amri'nin peşinde.



Deutsche Welle'nin haberine göre, federal savcılık, 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verene 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada dikkatli olunması uyarısında bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi: "Kendinizi tehlikeye atmayın, zanlı silahlı olabilir ve şiddete başvurabilir".



"ZANLI BİRDEN FAZLA KİMLİK TAŞIYOR"



Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, çarşamba günü Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada Tunuslu şüphelinin Berlin saldırısının faili olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ancak yakalanıp sorgulanması gerektiğini kaydetti. Jäger, Tunuslu yetkililerin başta şahsın Tunus vatandaşı olduğunu reddettiğini ancak bu çarşamba günü, yani saldırıdan iki gün sonra gerekli kâğıtları teslim ettiğini bildirdi. Zanlının Tunus, Mısır ve Lübnan'a ait 6 farklı kimlik taşıdığı belirtildi.







kaynak:sabah