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işte beşiktaş'ın ilk transferi!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK TRANSFERİ!

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Ryan Babel'i renklerine bağladı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:48
Puan Ver : İşte Beşiktaş'ın İlk Transferi!(5/10)3



Siyah-beyazlılar İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Hollandalı futbolu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



BABEL NE KADAR KAZANACAK?

30 Yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar 750 bin Euro, sonraki 2 sezon için ise yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.



 



kaynak:habertürk









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