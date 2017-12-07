UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son hafta maçları tamamlanırken, Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel 7 rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Liginde G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, diğer gruplardan gelecek ikinci takımlarla eşleşecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

BaselBayern MünihChelseaJuventusSevillaShakhtar DonetskReal Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimleri 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de çekilecek.

KURA ÇEKİMİNDEN BİLGİLER

- İkinci turda statü gereği aynı ülke takımları birbiri ile eşleşemiyor. Bu durumda gruplarından 1. ve 2. olarak çıkma ihtimali bulunan İngiliz, İspanyol, İtalyan takımları birbiriyle eşleşemeyecek.

- Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

- 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimi TRT Spor'dan izlenebilecek. Ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: haberinburada