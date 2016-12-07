

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turundan devam edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.







UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları, Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla belli olacak ve siyah-beyazlı ekibin tüm muhtemel rakipleri de bu maçların ardından belli olacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının en iyi dört üçüncüsünden birisi olmayı garantiledi ve kura çekimlerine seribaşı olarak katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekiminde, 12 grup lideri ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımdan en iyi 4 dereceyi elde eden ekipler seribaşı olacak. Grup ikincileri ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen diğer 4 takım ise ikinci torbada yer alacak.



Grup liderliği kesin olan takımlar (1. TORBA): Ajax, Roma, Schalke, Shakhtar Donetsk, Sparta Prag, Zenit







Garantileyenler: Anderlecht, APOEL, Athletic Bilbao, Genk, Krasnodar, Olympiakos, St-Etienne







Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Beşiktaş (Seribaşı), Mönchengladbach, Rostov, Ludogorets







kaynak:fanatik