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işte bölge bölge son anket: yüzde 54

İŞTE BÖLGE BÖLGE SON ANKET: YÜZDE 54

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, yaptırdıkları son anketi açıkladı. Aktaş'a göre evet oylarının oranı yüzde 54. Kararsızların oranı ise yüzde 4'e kadar düştü.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:28
Puan Ver : İşte Bölge Bölge Son Anket: Yüzde 54(8/10)7


İşte İhsan Aktaş'ın açıklamalarından bazı başlıklar.



KARARSIZLAR  YÜZDE 4'E KADAR GERİLEDİ

Mart ayında referandum konusuna mesafeli yaklaşan seçmen giderek ısınmaya başladı. Meydanlarda bu heyecanı hissedebiliyorsunuz. Kararsızların oranı %4-5'e kadar geriledi. Bu kararsız kitlenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceğini düşünebiliriz.



İÇ Anadolu YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE 'EVET'



İç Anadolu Evet'in en rahat olduğu bölge. Ak Parti'nin toplam oyları %60 civarında. MHP'nin de oyları düşünüldüğünde çok güçlü bir 'evet' çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kayseri'de bugünkü şartlarda "Evet" oyu %71. Son 10 gün bu oran artabilir. İç Anadolu'nun toplamında 'Evet' oranı %70'lerde çıkabilir



MARMARA'DA 'EVET' BİRKAÇ PUAN FARKLA ÖNDE



Marmara'da il il farkediyor. İstanbul'da son 15 günde Evet'in 2 puanlık yükselişi var. Bu ilde 'Evet'in birkaç puan önde olduğunu söyleyebiliriz. Trakya'da MHP'li seçmenin tavrı önemli. Bursa'da ise 'Evet' çok güçlü. Marmara'da "Evet'in önde olduğu bir tablo var. Ama bu fark çok açık değil.



KARADENİZ'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR EVET

Karadeniz'de 1 Kasım seçimlerinde rekor oy elde etti. Karadeniz'deki milliyetçi oyların 'Evet'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. %65'in üzerinde bir Evet oranı sürpriz olmaz.



EGE'DE 'HAYIR' ÖNDE

Ege'de İzmir'in etkisi çok belirleyici. AK Parti bu bölgede en güçlü olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Ama yine de bu yükseliş 'Evet'in önde çıkması için yeterli değil.



DOĞU ANADOLU'DA 'EVET' YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Doğu Anadolu'nin refleksleri İç Anadolu ve Karadeniz ile aynı. Doğu Anadolu'da bu oran %60'ın üzerinde 'Evet" beklemek sürpriz olmaz.



AKDENİZ'DE KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE

Akdeniz'de başa baş bir mücadele var. MHP oyları belirleyici olacak. İç kesimlerden gelen oylar 'Evet' yönünde. Sahillerde başabaş bir görüntü var.



GÜNEYDOĞU SÜRPRİZLERE ÇOK AÇIK



Güneydoğu en çok tartışılan bölge. HDP'nin baskın olduğu iller ve AK Parti'nin yüksek oy aldığı şehirler var. Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır mitingi çok iyi geçti. Sandığa gitmeyecek 'Hayır'cı bir profilden de bahsediliyor. Güneydoğu çok muğlak bir bölge. PKK'nın baskısı ortadan kalktığı ve 7 Haziran'daki gücünün olmadığını biliyoruz. Güneydoğu'da süpriz sonuçlara açık olmak gerekir.



 



kaynak:milliyet








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