İŞTE CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI'NIN YENİ EVİ
Ocak ayında Roma'da evlenen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Emirgan'dan taşınıyor.
Geçtiğimiz hafta evlerinde hırsızlık şoku yaşayan çift, bu olaydan sonra taşınma sürecini hızlandırdı.
Bir süre önce yeni evlerine taşınacaklarını açıklayan yıldız futbolcunun, Beykoz Acarkent'ten lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı.
kaynak:hürriyet
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