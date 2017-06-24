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işte caner erkin ve şükran ovalı'nın yeni evi

İŞTE CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI'NIN YENİ EVİ

Ocak ayında Roma'da evlenen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Emirgan'dan taşınıyor.

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:45
Puan Ver : İşte Caner Erkin Ve Şükran Ovalı'nın Yeni Evi(8/10)6


Geçtiğimiz hafta evlerinde hırsızlık şoku yaşayan çift, bu olaydan sonra taşınma sürecini hızlandırdı.



Bir süre önce yeni evlerine taşınacaklarını açıklayan yıldız futbolcunun, Beykoz Acarkent'ten lüks bir villa satın aldığı ortaya çıktı.



 



kaynak:hürriyet






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