İŞTE CHP'NİN ANKETİNDEN ÇIKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI
CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan kamuoyu yoklamaları ve anketlerde ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor. CHP'nin adayı en geç 15 gün içinde açıklanacak.
CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek. CHP'nin yaptığı anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor.
PARTİ YÖNTEMİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN YANA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.
Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.
Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.
PARTİNİN İZLEYECEĞİ YÖNTEM PM İLE BELİRLENECEK
Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor.
Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.
CHP ANKETLERİNDEN KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.
Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ysk'dan İyi Parti Seçime Katılmasın Yazısına Yalanlama!
- Mhp, 24 Haziran İçin Startı Verdi, Adaylar Genel Merkez Koştu
- İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Tartışmasına Ak Parti'den Dikkat Çeken Yorum
- Tır'ın Çarptığı Genç Ambulanstan Kaçınca Polis Tarafından Kelepçe Takılarak Sakinleştirildi
- Kuş Sürüsü İle Karşılaşan Pilotun Kritik Hamlesi Hayat Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mosturoğlu: F.Bahçe'ye Oyunlar Oynanıyor! Kurgulanan Bir Olay
- F.Bahçe'den Derbi Açıklaması: Tolga Zengin Tribünleri Tahrik Etti
- Fb Tv'de Şenol Güneş İçin Olay Sözler: Kafasında Yara Gözükmüyor
- Olaylı Derbide Yaşanan Koridor Kavgası Kamerada!
- Türk Futbolunda Kara Gece! İşte Olaylı Derbide Yaşanan Tüm Gelişmeler
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar