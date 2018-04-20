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İşte CHP'nin anketinden çıkan Cumhurbaşkanı adayı

İŞTE CHP'NİN ANKETİNDEN ÇIKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan kamuoyu yoklamaları ve anketlerde ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor. CHP'nin adayı en geç 15 gün içinde açıklanacak.

Tarih : 20 Nisan 2018, 02:20
Puan Ver : İşte Chp'nin Anketinden Çıkan Cumhurbaşkanı Adayı(8/10)4

CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek. CHP'nin yaptığı anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor.

PARTİ YÖNTEMİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN YANA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.

Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

PARTİNİN İZLEYECEĞİ YÖNTEM PM İLE BELİRLENECEK

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

CHP ANKETLERİNDEN KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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