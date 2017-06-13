İŞTE CHP'NİN DARBE KOMİSYONU'NUN RAPORUNA MUHALEFET ŞERHİ
15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun hazırladığı rapora karşı CHP, muhalefet şerhini koydu.
15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonu'nun hazırladığı rapora karşı CHP, muhalefet şerhini koydu.
"Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe" başlığı konulan 180 sayfalık şerh yazısı 4 ana bölümden oluşuyor. Darbe Komisyonu'nun çalışmalarına yönelik eleştirilerin yanı sıra 15 Temmuz ve öncesi CHP'nin gözünden değerlendiriliyor.
kaynak:habertürk
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