İŞTE DOLARI VURAN SEBEP!
ABD Başkanı Trump'ın sağlık tasarısını Senato'dan geçirememesi küresel piyasalarda endişelere neden oldu.
PİYASALARI TRUMP RÜYASINDAN UYANDIRAN 3 NEDEN
1- VERGİ TASARISI 2018 SONUNA KALABİLİR
Sağlık tasarısının Senato'dan geçmemesi üzerine vergi reformu ve altyapı yatırımlarına yönelik düzenlemeler gibi piyasaların yakından takip ettiği düzenlemeler 2018 sonuna kalabilir.
2- TASARRUF İÇİN YENİ ADIMLAR GEREKİYOR
Kamu bütçesinde tasarrufa gitmek için Obama'nın sağlık yasası iptal edildi. Ancak 336 milyar dolar tasarruf beklentisinin 150 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yeni tasarruf önlemi gerektirecek.
3- KÂRLILIK ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR
Şirket kârlılıkları artan faiz oranları ve güçlü dolar nedeniyle azalıyor. Bu çıkmazdan çıkış için tek çözüm olarak görülen vergi reformunun tehlikeye girmesi şirketlerin güvenini sarstı.
kaynak:habertürk
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