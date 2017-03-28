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işte doları vuran sebep!

İŞTE DOLARI VURAN SEBEP!

ABD Başkanı Trump'ın sağlık tasarısını Senato'dan geçirememesi küresel piyasalarda endişelere neden oldu.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : İşte Doları Vuran Sebep!(9/10)8


PİYASALARI TRUMP RÜYASINDAN UYANDIRAN 3 NEDEN



1- VERGİ TASARISI 2018 SONUNA KALABİLİR



Sağlık tasarısının Senato'dan geçmemesi üzerine vergi reformu ve altyapı yatırımlarına yönelik düzenlemeler gibi piyasaların yakından takip ettiği düzenlemeler 2018 sonuna kalabilir.



2- TASARRUF İÇİN YENİ ADIMLAR GEREKİYOR



Kamu bütçesinde tasarrufa gitmek için Obama'nın sağlık yasası iptal edildi. Ancak 336 milyar dolar tasarruf beklentisinin 150 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yeni tasarruf önlemi gerektirecek.



3- KÂRLILIK ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR



Şirket kârlılıkları artan faiz oranları ve güçlü dolar nedeniyle azalıyor. Bu çıkmazdan çıkış için tek çözüm olarak görülen vergi reformunun tehlikeye girmesi şirketlerin güvenini sarstı.



 



kaynak:habertürk








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