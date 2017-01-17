İŞTE DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ!
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, domuz gribi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı
Öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi soğuk algınlığı kışın salgın halinde pek çok kişide görülüyor. Ama H1N1 virüsünden kaynaklanan grip, daha ağır seyredebiliyor.
Domuz gribi olarak bilinen hastalık, mevsimsel grip gibi geliyor. İnsandan insana solunum yolu ile eller ve kullanılan eşyalar yoluyla bulaşan domuz gribi, hafif enfeksiyondan zatürreye kadar değişken bir tablo gösterebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, domuz gribi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
ATEŞ 4 GÜNDE DÜŞMEZSE...
Domuz gribi öksürük ya da hapşırık sonrasında havaya saçılan damlacıklarla bulaşıyor. Eller ve eşya ile de bulaşan domuz gribi ise aniden başlıyor.
Hastalık, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkıyor. Genelde öksürük, 39 dereceye çıkan ateş, halsizlik ve baş ağrısı domuz gribinin ilk belirtilerindendir.
Boğaz ağrısı, burun akması ve/veya tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları, eklem ağrıları da görülüyor. Dolayısıyla klinik bulgulara bakarak domuz gribini, mevsimsel gripten ayırt etmek pek mümkün olmuyor.
Ateş birkaç saat içinde 38–40 dereceye çıkabiliyor ve 3-4 gün içinde düşüyor. 3-4 günde ateşi düşmeyen kişilerin mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor.
H1N1'E KARŞI GRİP AŞISI ETKİLİ Mİ?
H1N1 virüsüne karşı alınacak basit tedbirlerle hastalığa yakalanmamak mümkün. Bu önlemlerden ilki bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bunu da ilaçlarla değil, öncelikle sağlıklı beslenme ile düzenli spor yaparak ve stresten uzak kalarak yapabilirsiniz.
Hastalığı engellemek için grip aşısı olmak da çok önemli. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, diyabet, KOAH, kalp hastalığı ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanların aşı yaptırması şart.
DOMUZ GRİBİ NE KADAR SÜREDE BULAŞIR?
Domuz gribinde kapalı ortamlar risk oluşturuyor. Kişilerle sohbet ederken ‘mesafenizi koruyun'. Bulunduğunuz ortamı da sık sık havalandırın.Domuz gribin yayılmasını engellemek için teması kesmek şart. Domuz gribi olanlar, başkalarına bulaşmasını engellemek açısından evde dinlenmeli. Domuz gribinin bulaşıcılık süresi 4-7 gündür. Damlacıklar havada 3 gün süreyle kalabilir. Bu yüzden hastalık son derece bulaşıcıdır.
SU VE SABUNLA TEMAS EDİN
Öksürüp hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendil ile kapatıp, ardından elinizi ve yüzünüzü sıcak su ve sabun ile yıkamalısınız. Tedavide mutlaka hekim önerisiyle ateş düşürücü ve diğer bulguları baskılayacak ilaç kullanmak gerekir.H1N1 virüsüne karşı etkili olan (antiviral) iki ilacın domuz gribi semptomlarını azalttığı ve hastalığın süresini kısalttığına dair bilimsel kanıtlar mevcut. Hatta bu ilaçlar, bronşit ve zatürre gibi komplikasyonları engeller. Ancak bu ilaçlara yüksek oranda direnç gelişmiştir.
kaynak:habertürk
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