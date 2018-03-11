İŞTE DÜŞEN JETİN PİLOTU! HAVA KUVVETLERİNİN İLK MEZUNLARINDANDI
İran'da düşen Türk jetinin pilotunun Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından olan Melike Kuvvet olduğu ortaya çıktı.
MECBURİ HİZMETİN ARDINDAN ÖZEL SEKTÖRE GEÇTİ
Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.
THY'DEN AYRILIP BAŞARAN HOLDİNG'E GEÇTİ
İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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