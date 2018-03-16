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İşte Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlar!

İŞTE EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR!

Eski Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Azerbaycan'da konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 16 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : İşte Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Kalp Krizi Geçirdiği Anlar!(7/10)3

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

KRİZ GEÇİRDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İhsanoğlu'nun konuşma sırasında rahatsızlandığı anların video görüntüsü ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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