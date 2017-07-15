FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor. Firariler için ise özel afişler hazırlandı.

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yürütülen 15 Temmuz ve diğer soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin de aralarında bulunduğu bin 936 kişi firari konumunda bulunuyor.

ELEBAŞLARI "MEDYA AYAĞINDAKİLER"

Haklarında birçok dosyada dava ve soruşturma açılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz, Şerif Ali Tekalan, Tuncay Opçin ve Said Sefa gibi yurtdışına kaçan terör örgütünün üst düzey yönetici ve üyeleri de firariler arasında yer alıyor.

17 ESKİ SUBAY DARBENİN BEYNİ SAYILIYOR

Darbe girişimi öncesi ve sırasındaki planlama ve yönlendirmelerde aktif rol alan 6 eski general ile 17 eski subay da girişimin akamete uğratılmasının ardından kaçmaları üzerine haklarında açılan davalarda firari olarak aranan isimler arasında bulunuyor.

MEDYADAKİ KUMPASÇILAR

Aralarında Dink cinayeti davası, medya yapılanması kumpas davaları gibi kamuoyunun yakından takip ettiği bazı davalarda da sanık olarak yer alan birçok isim firari olarak aranıyor.

Kaynak: haberinburada