İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ KALECİSİ!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de gelecek yılın planlarına hız verildi. Bu doğrultuda ilk hamle; kaleye geldi.
Sarı lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in yeni bir sözleşme ile takımda kalması bekleniyor. Ancak artık birinci kaleci olarak düşünülmüyor.
Volkan Demirel'in yerine transfer edilmek istenen kaleci ile; David Ospina. beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Arsenal'in kalecisi David Ospina için kulübüyle görüşme halinde.
kaynak:sabah
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