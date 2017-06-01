

Sarı lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in yeni bir sözleşme ile takımda kalması bekleniyor. Ancak artık birinci kaleci olarak düşünülmüyor.



Volkan Demirel'in yerine transfer edilmek istenen kaleci ile; David Ospina. beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Arsenal'in kalecisi David Ospina için kulübüyle görüşme halinde.







kaynak:sabah