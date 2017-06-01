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işte fenerbahçe'nin yeni kalecisi!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ KALECİSİ!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de gelecek yılın planlarına hız verildi. Bu doğrultuda ilk hamle; kaleye geldi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:59
Puan Ver : İşte Fenerbahçe'nin Yeni Kalecisi!(10/10)7


Sarı lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in yeni bir sözleşme ile takımda kalması bekleniyor. Ancak artık birinci kaleci olarak düşünülmüyor.



Volkan Demirel'in yerine transfer edilmek istenen kaleci ile; David Ospina. beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Arsenal'in kalecisi David Ospina için kulübüyle görüşme halinde.



 



kaynak:sabah








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