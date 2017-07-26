Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında FETÖ'nün TRT'de 2008'den itibaren kadrolaştığı tespit edildi. KPSS hırsızları usulsüz sınavla kuruma alındı. Örgüt her ay 400 muhabirden himmet topladı. FETÖ'nün medya imamı Necdet Conger'di. İlk TRT imamı ise spiker kadrosundan kuruma sızan ve yıllarca örgüt mensuplarını kanala yerleştiren Fatih Koç oldu. Firari Dumanlı ve Şükür'e ise fahiş ücretler ödendi.

ÖRGÜT, HER AY 400 MUHABİRDEN HİMMET TOPLAMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına ilişkin 21 şüpheli hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz 2016'ya kadar TRT'de çalışan 7 bin 203 personelin mercek altına alındığı, bunlardan 897'sinin örgütle bağlantılarını ortaya koyabilecek ByLock, Bank Asya, dernek, iltisaklı şirket ve tepe yönetimi irtibatının tespit edildiği kaydedildi. FETÖ elebaşısının Bank Asya'yı kurtarma çağrısı üzerine ise 2014'te 327 çalışanın bizzat kendisi veya yakınları tarafından para yatırdıkları belirtildi. Örgütün her ay 400 muhabirden himmet topladıkları aktarıldı. 400 muhabirin gönderdiği haber değeri olmayan metinler karşılığında para aldıklarına dikkat çekilen iddianamede, bu paraların himmet olarak toplandığı ifade edildi.

MEDYA İMAMI: CONGER

İddianamede örgütün medya imamının Necdet Conger olduğu belirtildi. Ve Conger'e ilişkin beyanda, "Necdet Conger, 2006-2007 döneminde kurumsal olarak medya imamlığını kurdu. Doğrudan FETÖ/PDY ile görüşebilen, doğrudan merkezden para alabilen bu kişi kendisine de yardımcı, araba vb. tahsis ederek güçlü biçimde işe başladı. Önce Zaman ve STV'den dış basına gitmiş kişileri ziyaret edip, onlarla tanışmak ve onları sohbetlere çağırmak olarak işe başlayan Necdet Conger ve adamları zamanla bu pozisyonunun da yeterli olmadığını anladı. Zaman ve STV dışındaki basın kuruluşlarına 'adam yerleştirmeyi' hedefledi" denildi.

İLK TRT İMAMI: FATİH KOÇ

İlk TRT imamının ise 2008-2012 arasında Fatih Koç olduğu bildirildi. İddianamede tanık olarak ifadesi alınan Birol U., Fatih Koç'un örgüt tarafından TRT'de nasıl parlatıldığını şöyle anlattı: "2009'da açılan TRT sınavında Fatih Koç, kimya bölümü mezunu olmasına ve çok yüksek KPSS puanı olmamasına rağmen yetenekleriyle işe giren "spiker kadrosuyla" TRT'ye alındı. TRT'deki tek işi örgütün elemanlarını organize etmek, burs toplamak, yeni işe alınanlar için ev açmak oldu. Fatih Koç, bir anda TRT'de tanınan bir adam oldu. Sürekli elinde cv'lerle geziyor, referans arıyordu.

2008'DEN SONRA ALINANLARIN YÜZDE 80'İ FETÖ ŞÜPHELİSİ

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Tahsin Y., FETÖ'nün TRT'ye 2008 yılından itibaren sistemli olarak örgüt elemanlarını sızdırmaya başladıklarını söyledi. Özellikle personelden sorumlu genel müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu'nun önderliğinde eleman alımının yapıldığını ifade eden Tahsin Y., "2008 yılından sonra alınan elemanların yüzde 80'i FETÖ terör örgütü şüphelisidir. Personel sınavlarında hep aynı isimlerin sınav komisyonunda bulunması ve 2010 KPSS hırsızlığında gözaltına alınan, sorgulanan şüphelilerden çoğunun TRT mensubu olması bu iddiamı kanıtlayan örnektir" diye konuştu."VİCDANIM SIZLADI MAAŞLARINI İFŞA ETTİM"

Firari FETÖ'cüler Ekrem Dumanlı ile Hakan Şükür'ün TRT'den aldıkları haksız ücretin basına sızdırılmasına ilişkin bir itiraf beyanı da iddianamede yer aldı. Tanık beyanında, "Örgütün Ekrem Dumanlı isimli gazetecisi TRT'de yayına katıelıyor ve ayda 12 bin TL'den fazla para alıyordu. Ayrıca Hakan Şükür TRT'de yıllık 740 bin TL ücret alıyordu. Ben bunu gizlice basına sızdırdım. Bu fahiş ücret aylarca Türkiye gündemini meşgul etmişti. Her iki sızdırmayı da vicdanı sorumluluk ve Vatan hizmeti bilinci ile yaptım. Birkaç ay sonra Ekrem Dumanlı programı bırakmak zorunda kaldı. Hakan Şükür de 1 sezon sonra Lig Tv'de yorumcu olarak başladı" dedi. FETÖ'nün TRT'de kadrolaşmaya başladıktan sonra kendilerinden olmayanlar hakkında yıpratma kampanyalarının başlatıldığını savunan tanık, "Mesela 2010 yılında Şenol Göka Radyo Daire Başkanı iken 'solculara yardım ediyor' diye ismini çıkardılar. Eski genel müdür İbrahim Şahin tarafından görevden alınmasına sebep oldular" diye konuştu. TRT'ye sözleşmeli olarak alınan personelin bir kısmının yapılan hileli sınavlarla kadroya alındığı kaydedildi. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada