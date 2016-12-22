

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, ön taslak raporunda ilk kez FETÖ'nün teşkilat şemasını çizdi. En tepede örgüt lideri Fetullah Gülen, "kâinat imamı" olarak bulunurken, altında mahrem işleri yapan, "özel kalem", Gülen'in yetiştirdiği kişilerden oluşan, "mollalar grubu" ve örgüt içi teftiş yapan 16 kişiden oluşan "iştişare heyeti" yer alıyor.



Darbe Araştırma Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün tüm teşkilat şemasını çizdi. İlk kez çizilen şemada, örgütün lideri Fetullah Gülen 'kainat imamı' olarak en tepede yer alıyor. Onun altında ise 'özel kalem', 'mollalar grubu' ve 'istişare heyeti' bulunuyor.



Resmi çalışma süresi 4 Ocak 2017'de son bulacak olan komisyonun henüz tamamlanmayan ön taslak raporu dört ana bölümden oluşuyor. FETÖ'nün ortaya çıkışı ve gelişiminin anlatıldığı birinci bölümde, örgütsel temellerin 1970'li yıllarda atıldığı, 1983-1980 Turgut Özal döneminde ivme kazanarak siyasete nüfuz ettiği anlatılıyor. 1990'lı yıllarda yurt dışına açılma ve şirketleşme döneminin yaşandığı, 2000'li yıllarda ise “Paralel Devlet Oluşumu"na dönüştüğü, 2010'lu yıllarda da gizli amaçlarının açığa çıktığı vurgulanıyor.







Gülen 'kâinat imamı'







Raporun en çarpıcı bölümü FETÖ'nün teşkilat şeması oldu. Bu şemaya göre "kainat imamı" olarak örgütün en üstünde elebaşı Gülen yer alıyor. Gülen, örgüt tarafından Mesih-Mehdi olarak kabul ediliyor. Gülen'in altında "özel kalem", "mollalar grubu" ve "iştişare heyeti (başyüceler)" olmak üzere üç yapı bulunuyor. Özel kalem, Gülen'e bağlı çalışıyor ve Gülen'in mahrem işlerini yürütüyor. İstişare heyeti, 16 kişiden oluşuyor; talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, bilgi topluyor, rehberlik yapıyor ve teftiş işlerini yürütüyor. Mollalar grubu, doğrudan Gülen'in yetiştirdiği isimlerden oluşuyor. İstişare heyetinin altında ise tayin heyeti, kıta sorumluları örgütlenmesi yer alıyor.







Türkiye imamı Özcan







Tayin heyeti kıta imamlarını, ülke imamlarını görevlendirebiliyor. Türkiye imamı dışında diğer ülkelerin imamlarının atamaları, bu yapı kararlaştırıyor. Sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan da istişare heyeti içinde ve Gülen'le bu kapsamda doğrudan bağ kurabiliyor. Dünya genelinde sekiz imam kıta sorumluları olarak; Avrupa, Pasifik, Orta Asya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu bulunuyor.







Şemaya göre, Türkiye sorumlusu olan Türkiye imamı altında örgüt "legal yapılanma", "illegal yapılanma" ve "illegal özel yapılanma" olmak üzere üç grupta organize oldu. Legal yapılanmalar; finans, medya, eğitim, STK ve sağlık kuruluşları olarak sıralanıyor. İllegal yapılanma başlığında; bölge, il, ilçe, semt ve mahalle sorumluları ile ışık evlerinin bulunduğu "yerleşim yerleri", bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT ve üniversitelerdeki sızmaların olduğu, ayrıca "kamu kurumları"; hukuk büroları, bilişim firmaları ve muhasebe bürolarının olduğu ifade edildi. Örgütün Türkiye'deki illegal özel yapılanması altında ise yargı, emniyet, TSK, MİT ve mülkiye alt kademeleri yer alıyor.







Yedi katlı piramit







Milliyet'in haberine göre, Gülen'in mensuplarını İsmailiye mezhebinin yedi katlı piramidal yapılanması gibi 7 tebaya ayırdığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanılıyor:







"Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanmaktadır. Birinci kat, halk tabakası; ikinci kat, sadık tabaka; üçüncü kat, ideolojik örgütlenme tabakası; dördüncü kat, teftiş kontrol tabakası; beşinci kat, organize eden ve yürüten tabaka; altıncı kat, has tabaka; yedinci kat, kurmay tabaka. Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Bu yapının yedi katmanının en üstünde 'Fetullah Hoca Arşı' yer almaktadır."











kaynak:yenişafak



