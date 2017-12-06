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İşte Fikret Orman'ın Talisca teklifi!

İŞTE FİKRET ORMAN'IN TALİSCA TEKLİFİ!

İngiltere'de Benfica Başkanı Vieira ile buluşan Fikret Orman, Talisca için kıran kırana bir pazarlık yaparken, futbolcunun bonservisi için 10 milyon Euro'dan fazla veremeyeceklerini resmen iletti.

Tarih : 06 Aralık 2017, 08:40
Puan Ver : İşte Fikret Orman'ın Talisca Teklifi!(7/10)3

Beşiktaş, Talisca'nın peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlılarda yıldız oyuncunun bonservisiyle kadroya dahil edilmesi için bizzat başkan Fikret Orman konuyla yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde başkan Orman'ın İngiltere'ye kızını ziyarete gittiğinde transfer çalışmaları yaptığı gündeme gelmişti. Ancak Orman'ın İngiltere'de transfer görüşmesi yapmadığı Talisca'nın bonservisini alabilmek için Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluştuğu ortaya çıktı.

25 MİLYON EUROLUK OPSİYON MADDESİNİ KULLANMAK İSTİYORLAR

Orman, Benfica ile sözleşmesi 2019 sezonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncu için konulan 25 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanmak istemiyor. İşte bu durumu da başkan Orman, Vieira ile yaptığı görüşmede açıkça dile getirdi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Habertürk'ün haberine göre; önemli zirvede başkan Fikret Orman'ın, Talisca için 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Şu ana kadar bazı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen ve Şenol Güneş tarafından da yedek soyundurulmaya başlanan Talisca için belirlenen 25 milyon Euro'yu veremeyeceklerini bildiren Orman'ın bu isteğini Portekiz kulübü başkanı Vieira değerlendireceğini söyledi.

Sezon başı Talisca'yı İngiliz kulüplerine satmak isteyen ancak bunu başaramayan Portekizliler'in bu konuda acele etmeyeceği ve yine teklifleri bekleyeceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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