İŞTE FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ İSTANBUL'U BU HALE GETİRDİ!
İstanbul'da dolu ve şiddetli yağış etkili olurken, kentte şiddetli yağış hortuma dönüşerek ortalığı yerle bir etti.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro ve Marmaray seferleri iptal edilirken, birçok ev ve iş yerini su bastı.
EVLERİN ÇATISI UÇTU
Şiddetli yağış evlerin çatılarını uçururken, duvarlar yerle bir oldu.
AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Şiddetli yağışa trafikte yakalanan araçlar ise büyük zarar gördü. Yağış etraftaki ağaçları ise kökünden kopartarak caddelere savurdu. Savrulan ağaçlar araçların üstüne düştü.
İŞTE FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ İSTANBUL'U BU HALE GETİRDİ
Kaynak: haberinburada
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