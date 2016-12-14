Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

işte galatasaray'ın borcu !

İŞTE GALATASARAY'IN BORCU !

Galatasaray'ın borcu 1 milyar 623 milyon TL

Tarih : 14 Aralık 2016, 15:32
Puan Ver : İşte Galatasaray'ın Borcu !(10/10)11


Gaatasaray Kulübü'nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray'ın mali tablosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon TL, alacaklarının ise 545 milyon TL olduğunu söyledi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizler yüzünden olduğuna dikkat çekti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İşte  Galatasaray  In  Borcu      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER