İŞTE GALATASARAY'IN BORCU !
Galatasaray'ın borcu 1 milyar 623 milyon TL
Gaatasaray Kulübü'nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray'ın mali tablosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon TL, alacaklarının ise 545 milyon TL olduğunu söyledi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizler yüzünden olduğuna dikkat çekti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar