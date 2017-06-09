

Sarı-Kırmızılı kulüp satışların 12 Haziran Pazartesi yapılacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı:







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2017-2018 futbol sezonu kombineleri, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 11:00'den itibaren GS Bonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit avantajıyla; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerimizden yenileniyor...











kaynak:sabah