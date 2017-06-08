Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif 1 milyar TL oldu



Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva arazisini ihaleye çıkardı. İlk oturumu yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi.



İkinci oturum ise 15 Haziran'da yapılacak.



İhaleye toplam 9 firma teklif verdi.







kaynak:habertürk