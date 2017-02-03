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İŞTE HABERLEŞME FATURASI EN YÜKSEK 10 VEKİL


İŞTE HABERLEŞME FATURASI EN YÜKSEK 10 VEKİL
Tarih : 03 Şubat 2017, 15:47
Puan Ver : İşte Haberleşme Faturası En Yüksek 10 Vekil(8/10)5



Meclis Divan Üyeleri'nin haberleşme giderleri tartışması devam ederken, haberleşme giderlerinin üst sıralarında yer alan isimler belli oldu.




Sadece başkanlık divanı üyeleri değil grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 48 isim için haberleşme giderlerinde limit yok.




Meclis'te bu listede yer alan isimlerin haberleşme masrafları merak konusu olurken, liste resmen açıklanmadı ama ilk 10 ortaya çıktı:




10. AK Partili Sema Kırcı - 40.274




9. AK Partili İshak Gazel - 44.006




8. AK Partili Orhan Karasayar - 50.772




7. CHP'li Ali Haydar Hakverdi - 77.882




6. CHP'li Özgür Özel - 78.120




5. AK Partili Fehmi Küpçü - 130.498




4. AK Partili Bülent Turan - 145.248




3. CHP'li Özcan Purcu - 181.905




2. CHP'li Emre Köprülü - 373.457




1. CHP'li Elif Doğan Türkmen - 1.108.842



 



kaynak:habertürk





















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