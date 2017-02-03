

Meclis Divan Üyeleri'nin haberleşme giderleri tartışması devam ederken, haberleşme giderlerinin üst sıralarında yer alan isimler belli oldu.



Sadece başkanlık divanı üyeleri değil grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 48 isim için haberleşme giderlerinde limit yok.