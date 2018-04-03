İŞTE HAYAT PAHALILIĞININ EN YÜKSELDİĞİ ŞEHİR
TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarına göre, İzmir Türkiye'de hayatın en pahalılaştığı bölge oldu.
Enflasyonun ölçüldüğü 27 bölge arasında ortaya ilginç bir tablo çıktı. Buna göre Türkiye'de hayat pahalılığının geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı bölge İzmir oldu.
İZMİR'DE ENFLASYON YÜZDE 11,3 OLDU
Türkiye genelinde Mart ayı enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.23 artarken İzmir'de bu oran yüzde 11.36 olarak gerçekleşti.
İzmir'i TR62 (Adana, Mersin) bölgesi olarak adlandırılan bölge izledi. Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Adana Mersin'deki yıllık enflasyon yüzde 11.15 olurken üçüncü sırada ise yıllık 11.08 enflasyon ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesi izledi.
GİYİM VE AYAKKABIDA DA EN PAHALI KENT
TÜİK, "Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması"na göre ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107,1 ile İzmir'de görüldü. İzmir giyim ve ayakkabıda da en pahalı şehir olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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