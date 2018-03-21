Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İşte isim isim tam liste...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

BAZI ADLİYELERE TAKVİYE YAPILDI

Kararname ile çeşitli nedenlerle görev yeri değişikliği için mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı.

İKİ YENİ TERÖR DAİRESİNİN BAŞKANLARI DA BELLİ OLDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekariya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı.

İşte görev yeri değişen 356 hakim ve savcının listesi;

Kaynak: haberinburada