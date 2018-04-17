Milyonların Beklediği Teklif Meclis'te! Kyk Borçları Silinecek
Fatih Ürek'in Yarışmasında Hamile Gelin Cansu, Stüdyoda Fenalaştı
Ankara'da Sıcak Gündem! İyi Parti Seçimlere Girebilecek Mi?
Olcan'dan Anneye Son Bakış
İşte İett'nin Sürücüsüz Aracı
Erdoğan İle Ruhani Telefonda Görüştü, Suriye'de Gerilimin Tırmandırılmamasına Vurgu Yapıldı
Çin, Otomotivde Yabancı Sermayeyi Kaldırıyor
Bu Köyde Sadece 3 Kişi Yaşıyor! Muhtarın Seçimde Tek Rakibi Eşi
Suç Örgütü Çökertildi, Serdar Sitoçi Cinayeti Çözüldü
Küçük Çocuk, Hademenin Cinsel İstismarından Attığı Çığlıkla Kurtuldu
Patronlardan Erken Seçimle İlgili Önemli Açıklama!
Suriyeli Doktor: Duma'daki Kimyasal Zehirlenme Değil, Oksijen Yetmezliği
Aktif Bank'tan Güneş Enerjisine 300 Milyon Dolar Destek
Fetö Ana Darbe Davasında Karar Çıktı: 4'ü General 14 Sanığa Müebbet!
6 Yaşındaki Mağdurun Ailesinin Şikayetçi Olmadığı İstismarcıya 15 Yıl Hapis
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Erken Seçim Çağrısına Yanıt Verdi
İşte Bahçeli'nin Önerdiği Seçim Tarihinin Şifresi
Gözaltına Alınmaya Çalışılırken, Polislerin Yanında Vuruldu
Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da
Seçim Çağrısı Sonrası Kritik Buluşma! Erdoğan İle Yıldırım Görüştü

İşte İett'nin Sürücüsüz Aracı

İŞTE İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACI

İstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : İşte İett'nin Sürücüsüz Aracı(6/10)2

İstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

" TESLA İLE YARIŞMA HEDEFİMİZ YOK"

Bakan Özlü, Zapatero, Vali Şahin ve Mevlüt Uysal, İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz dönüştürülen nostaljik tramvayda incelemelerde bulundu ve araçla kısa bir tur attı.

Uysal, araçla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracı bir ekip elektrikli araç haline dönüştürdü. Elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedefimiz yok. Ama belediyemiz adına önemli bir konu" dedi.

"SÜRÜCÜSÜZ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK"

Uysal, "Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul özlüyoruz. Amacımız bu belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları var" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  İett  Nin  Sürücüsüz  Aracı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER