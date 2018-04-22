CHP'den 15 milletvekili istifa edip seçime girebilmesi için İYİ Parti'ye geçti. Yaşanan gelişme sonrası iktidar ve muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP'den 15 milletvekili istifa edip seçime katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. Böylelikle milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, 15 vekilin daha saflarına katılmasıyla 20 milletvekiliyle TBMM'de grubu bulunan 5'inci parti oldu.

İşbirliği sonrası iktidar ve muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti ve MHP işbirliğine sert tepki gösterirken İYİ Parti ve CHP'den olumlu sesler yükseldi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki liderin, olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldığı bildirildi.

CHP, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş." ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÖRÜŞME İLK MEYVESİNİ VERDİ, 15 CHP'Lİ VEKİL İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki gizli görüşme ilk meyvesini verdi. Kılıçdaroğlu'nun onayıyla partisinden 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye üye oldu.

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin isimleri şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekkili Burcu KöksalAmasya Milletvekili Mustafa TuncelAnkara Milletvekili Nihat YeşilAydın Milletvekili Hüseyin YıldızBalıkesir Milletvekili Ahmet AkınBurdur Milletvekili Mehmet GökerBursa Milletvekili Nurhayat AltacaBursa Milletvekili Erkan AydınÇorum Milletvekili Tufan KöseEdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğluİzmir Milletvekili Tacettin BayırKayseri Milletvekili Çetin ArıkKocaeli Milletvekili Fatma Kaptan HürriyetNiğde Milletvekili Ömer Fethi GürerZonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

Şu an Meclis'te bulunan İYİ Partili isimler şöyle:

Balıkesir Milletvekili İsmail OkGaziantep Milletvekili Ümit ÖzdağIsparta Milletvekili Nuri Okutanİzmir Milletvekili Aytun ÇırayKayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu

MECLİSTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Partisinden istifa eden 15 milletvekili istifa haberini TBMM'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 15 milletvekili adına açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı.

15 CHP'Lİ VEKİL İYİ PARTİ'YE SEÇİME GİREBİLMESİ İÇİN ÜYE OLDU

Yapılan ilk açıklamada istifaların ve ardından milletvekillerinin İYİ Parti'ye üye olmalarının nedeni de ortaya çıktı. 15 milletvekili seçime girmesini sağlamak amacıyla İYİ Parti'ye üye oldu. Çünkü seçim kanuna göre bir partinin seçime girmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubunun bulunması gerekiyor.

İYİ Parti'nin 6 ay şartını yerine getirip getirmediği tartışma konusu olduğu için CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti. Milletvekili sayısı 20'ye çıkan İYİ Parti Meclis'te grup kurma hakkını elde etti. Böylelikle İYİ Parti'nin seçime girmesinin önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

YSK'YA BAŞVURDULAR

İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili YSK'ya seçime katılmak için başvurdu.

YSK LİSTEYİ YAYINLADI: İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR

Başvuru sonrası YSK, seçime katılacak 10 partinin listesini yayınladı. Yayınlanan listede İYİ Parti'nin de adının yer alması günlerdir devam eden "İYİ Parti seçime girebilecek mi" tartışmasını sona erdirdi.

İşte YSK'nın kararına göre 24 Haziran'da seçime girebilecek 10 parti:

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)BTP (Bağımsız Türkiye Partisi)BBP (Büyük Birlik Partisi)CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)DP (Demokrat Parti)HDP (Halkların Demokratik Partisi)İYİ PartiMHP (Milliyetçi Hareket Partisi)Saadet PartisiVatan Partisi

AKŞENER: KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE

CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

HÜKÜMET'TEN İLK TEPKİ : SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN SON ÖRNEĞİ

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesine Hükümet'ten ilk tepki Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bozdağ, iki parti arasındaki işbirliğiyle ilgili "Siyasi ahlaksızlığın en son örneği!" yorumunu yaptı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: KILIÇDAROĞLU SİYASİ ONURSUZLUĞA İMZA ATTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal ise İYİ Parti -CHP işbirliği sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklenip "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi.

BAHÇELİ: ÇATIRDAMA VE SİYASİ ÇÜRÜME HALİ!

İYİ Parti - CHP işbirliğinebelki de en sert tepki MHP lideri Bahçeli'den geldi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli, işbirliğini "Çatırdama ve siyasi çürüme halidir." sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: haberinburada