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işte katar'ın türkiye yatırımları!

İŞTE KATAR'IN TÜRKİYE YATIRIMLARI!

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı. Bu gelişme marketlerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:52
Puan Ver : İşte Katar'ın Türkiye Yatırımları!(10/10)11


Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başladı.



MARKETLERİN SLOGANI: TÜRKİYE'DEN HAVA YOLUYLA GELEN ÜRÜNLER



Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.



TÜRK ÜRÜNLERİNİN ÖNÜNDE YOĞUNLUK



Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.



"DUYURUNUN ARDINDAN MÜŞTERİLER TÜRK ÜRÜNLERİNİ TALEP EDİYOR"



AA muhabirine konuşan marketin çalışanları, duyurunun yapmasının ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi.Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Al Meera olarak Türkiye'den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz.



Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin." ifadelerine yer verildi.








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