Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

işte kılıçdaoğlu'nun sözünü ettiği belge!

İŞTE KILIÇDAOĞLU'NUN SÖZÜNÜ ETTİĞİ BELGE!

"15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu asılsız söyleminin kaynağının, örgütün uydurma belgeleri olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:06
Puan Ver : İşte Kılıçdaoğlu'nun Sözünü Ettiği Belge!(7/10)7


SUÇ MİT'E ATILDI



Örgütün fuatavnisi'nin, "Adil Öksüz Teşkilat elemanıdır. 15 Temmuz çok gizli bir organizasyon ile Teşkilat tarafından planlanmıştır" ifadelerini kullandığı ihbar mailinde, darbe kurgusunu planlayanlar ve icra edenlere MİT'in yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasını sağlayan kişi ve kurumlar da eklenmişti. Üstelik, yazılan senaryoda Pensilvanya'nın hiçbir dahli olmadığı savunuldu.



ÇIRAY ŞİKAYET ETTİ



FETÖ'nün Amerika'daki fuatavnisi'nin gönderdiği ihbar maili, Aytun Çıray'ın yanısıra Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderildi. Kılıçdaroğlu da aylar önce bu iddiayı, hiç sorgulamadan kamuoyu gündemine taşıdı. CHP'li vekil Aytun Çıray ise İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Batu'ya söz konusu iddiaları içeren maili ileterek suç duyurusunda bulundu.



SAVCILIK BULDU



Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, söz konusu mail adresinden kimlere mail gittiğine varan detaylı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalarda FETÖ'nün ABD'deki fuatavnisi'nin kullandığı hesaptan Kılıçdaroğlu'na da mail gönderildiği saptandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu'na ABD'den gelen bu mailleri "ABD'den gelen mailleri açıkla" sözleriyle gündeme taşıdı. Ancak Kılıçdaroğlu bu kez, "Maillerimi izliyorlar" tartışması başlattı. Oysaki Kılıçdaroğlu'na düzmece dosyalarla birlikte gönderilen maillerin varlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilmiş bilgilerden ibaretti.



 



kaynak:haber7








Etiketler: İşte  Kılıçdaoğlu  Nun  Sözünü  Ettiği  Belge    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER