

SUÇ MİT'E ATILDI







Örgütün fuatavnisi'nin, "Adil Öksüz Teşkilat elemanıdır. 15 Temmuz çok gizli bir organizasyon ile Teşkilat tarafından planlanmıştır" ifadelerini kullandığı ihbar mailinde, darbe kurgusunu planlayanlar ve icra edenlere MİT'in yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasını sağlayan kişi ve kurumlar da eklenmişti. Üstelik, yazılan senaryoda Pensilvanya'nın hiçbir dahli olmadığı savunuldu.







ÇIRAY ŞİKAYET ETTİ







FETÖ'nün Amerika'daki fuatavnisi'nin gönderdiği ihbar maili, Aytun Çıray'ın yanısıra Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderildi. Kılıçdaroğlu da aylar önce bu iddiayı, hiç sorgulamadan kamuoyu gündemine taşıdı. CHP'li vekil Aytun Çıray ise İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Batu'ya söz konusu iddiaları içeren maili ileterek suç duyurusunda bulundu.







SAVCILIK BULDU







Konuya ilişkin soruşturma devam ederken, söz konusu mail adresinden kimlere mail gittiğine varan detaylı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalarda FETÖ'nün ABD'deki fuatavnisi'nin kullandığı hesaptan Kılıçdaroğlu'na da mail gönderildiği saptandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu'na ABD'den gelen bu mailleri "ABD'den gelen mailleri açıkla" sözleriyle gündeme taşıdı. Ancak Kılıçdaroğlu bu kez, "Maillerimi izliyorlar" tartışması başlattı. Oysaki Kılıçdaroğlu'na düzmece dosyalarla birlikte gönderilen maillerin varlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilmiş bilgilerden ibaretti.







kaynak:haber7