Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

STATÜ NE DİYOR

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler bulunuyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezon ve bir sonraki sezon Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Kaynak: haberinburada