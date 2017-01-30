

Dünya devi LG'nin yeni akıllı telefonu G6 için sızıntılar devam ediyor. Yeni sızan görüntülerle birlikte telefonun kalınlığı da ortaya çıkmış oldu. Güney Koreli üretici LG yeni amiral gemisi olacak olan G6 için son hazırlıkları yapıyor. Firma şubat ayında tanıtacağı telefonu için tüm tasarım çalışmalarını tamamlamışken ürünün de görselleri sızdı.



Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan LG, yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. G5 modeli ile birlikte modüler yapıyı deneyen ve başarılı olamayan firma, görünüşe bakılırsa modüler yapıdan vazgeçiyor. 2016 yılında G5 ve V20 modelleriyle pazarda olan olan firmanın özellikle V20 ile birlikte çok beğenildiği söylenebilir.



Firmanın yeni amiral gemisi olacak olan G6 ise MWC 17'de tanıtılacak. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan ürün, fuardan bir gün önce yani 26 Şubat tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlik ile tanıtılacak. Ürünün tanıtımına yaklaşık 1 ay varken ürünün son görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı.



Render görselleri sızan cihazın ön ve üst kısmı detaylarıyla görünebiliyor. G2 modelinden beri ince çerçeve kullanan firma, yeni telefonuyla birlikte çıtayı bir üst noktaya taşımış gibi görünüyor. Özellikle Çinli üretici Xiaomi'nin Mi Mix modeli ile sıfır noktasına indirdiği çerçevelerin G6 modelinde de oldukça az olduğu söylenebilir. İnce çerçevelerin yanı sıra üst tarafta, geniş açıya sahip olması beklenen yüksek çözünürlüklü özçekim kamerası ve sensörler bulunuyor. Ahize ise ekranın tam ortasına yerleştirilmiş.



Metal çerçevenin kullanılacağı cihazın sol bölümünde G5 ile birlikte kenarlara alınan ses açma ve kısma tuşları görünüyor. Aynı zamanda ses tuşlarının hemen üzerinde bir anten boşluğu göze çarpıyor. Telefonun arka tarafı ile ilgili detaylı görseller sızmamış olsa da telefonun arka tarafında da metal kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu tahminin kaynağı ise anten çizgisi. Genellikle kasası metal olan telefonlarda gördüğümüz anten çizgileri cam ya da plastik telefonlarda bulunmuyor.



Kalınlığı Ortaya Çıktı



Geçtiğimiz gün sızan görüntülerin yanı sıra yeni sızan görüntüler ile birlikte telefonun kalınlığı da ortaya çıkmış oldu. Daha öncesinde sızan görüntüler ise doğrulandı. 6-7 milimetre kalınlığında olması beklenen telefonun diğer tasarım detaylarının da yakında sızması bekleniyor.



LG'nin 2017 yılındaki tepe modeli olacak olan G6, beklendiği üzere üst seviye donanım bileşenleri ile gelecek. Qualcomm tarafından üretilecek Snapdragon 835 yonga setinin kullanılacağı cihazda aynı zamanda 4 GB veya 6 GB büyüklüğünde LPDDR4 belleklerinde yer alması bekleniyor. Depolama birimi olarak ise 64 GB modelin baz olarak çıkması ve hafızanın micro sd kart ile arttırılması muhtemel.



CES 2017: HP Sprout Pro 3D tarama