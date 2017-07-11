Trabzonspor'u Yıkan Haber Budapeşte'den Geldi
Survivor'ın Renki İki İsminden Bir İyi, Bir De Kötü Haber
Budist Rahibe 7 Çocuğa Tacizden Hapis Cezası
Aslan'ın Yeni Transferinin İstanbul'a Geliş Tarihi Belli Oldu
Kktc, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı
Abd, Pyd/Pkk'nın Washington'daki Daeş Karşıtı Toplantıya Çağrılmayacağı Garantisi Verdi
Kılıçdaroğlu Zamanında Ssk'ya Dava Açan Emekli, 22 Yıl Sonra Büyük Hüsran Yaşadı
Sakatlanan Belhanda Ve Eren'den Müjde Geldi
Galatasaray Peşini Bırakınca Kimse Almadı, Takımında Kaldı
Motosiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında! Polis Her Yerde Onu Arıyor
Lys Sonuçları Açıklandı, Ösym 2 Matematik Sorusunu İptal Etti
Aydınspor Başkanlık Seçiminde Yumruklar Konuştu, Kongre İptal Oldu
Aşırı Hız Canından Etti, Feci Kaza Kamerada!
İşte Lys Sonuçlarının Açıklanacağı Saat!
Sakarya'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Hamile Kadının Eşi Konuştu!
Antalya'da Gasp Yapan Belçikalı Çete Yakayı Ele Verdi
Putin Ve Bahçeli Arasında İlginç Benzerlik: Klasik Araba Tutkusu
Son Dakika! Ösym 2017 Lys Sonuçlarını Açıkladı
Manchester City İle Anlaşan Dani Alves, Son Dakika Kararıyla Psg'ye Gitti
Tff 1. Lig'in Eski Yıldızı Hayatını Kaybetti

İŞTE LYS SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI SAAT!


İşte LYS sonuçlarının açıklanacağı saat!
Tarih : 11 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : İşte Lys Sonuçlarının Açıklanacağı Saat!(8/10)4

LYS sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr sitesinde açılacak olan sorgulama ekranına döndü.

ÖSYM, LYS sonuç ekranını açacağı saati ilan etti. LYS sonuclari bu akşam saat 23.59'a kadar açıklanacak.

T.C KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİ GEREKECEK

Sisteme giriş için ise T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih aşamasına geçecek.

18 TEMMUZ 2017 TERCİHLER BAŞLAYACAK

Hayalini kurdukları okullara gitmek isteyen gençler 18 Temmuz 2017 tarihinde üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak.

180 PUAN BARAJINI AŞANLAR 26 TEMMUZ'A KADAR TERCİH YAPABİLECEK

Bu süre 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek. LYS puan türlerinin en az bir tanesi 180 puan ve üzerinde olan adaylar, ön lisans programlar ve lisans programlar için tercih işlemi gerçekleştirebilecek.

180 puanı alamamış olan adaylar ise ön lisans programları ve YGS puanları ile öğrenci kabul eden lisans programları için tercih işlemi yapabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Lys  Sonuçlarının  Açıklanacağı  Saat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER