İŞTE LYS SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI SAAT!
LYS sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr sitesinde açılacak olan sorgulama ekranına döndü.
ÖSYM, LYS sonuç ekranını açacağı saati ilan etti. LYS sonuclari bu akşam saat 23.59'a kadar açıklanacak.
T.C KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİ GEREKECEK
Sisteme giriş için ise T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih aşamasına geçecek.
18 TEMMUZ 2017 TERCİHLER BAŞLAYACAK
Hayalini kurdukları okullara gitmek isteyen gençler 18 Temmuz 2017 tarihinde üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak.
180 PUAN BARAJINI AŞANLAR 26 TEMMUZ'A KADAR TERCİH YAPABİLECEK
Bu süre 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek. LYS puan türlerinin en az bir tanesi 180 puan ve üzerinde olan adaylar, ön lisans programlar ve lisans programlar için tercih işlemi gerçekleştirebilecek.
180 puanı alamamış olan adaylar ise ön lisans programları ve YGS puanları ile öğrenci kabul eden lisans programları için tercih işlemi yapabilecek.
Kaynak: haberinburada
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