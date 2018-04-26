İşte Maça Çıkmama Kararı Alan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!
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İŞTE MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALAN BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TARİHİ CEZALAR!


İşte maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ı bekleyen tarihi cezalar!
Tarih : 26 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : İşte Maça Çıkmama Kararı Alan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!(5/10)1

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.

Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.

İŞTE BEKLENEN YAPTIRIMLAR

-Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.

-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamaz.

-Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.

Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural:

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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