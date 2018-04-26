İŞTE MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALAN BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TARİHİ CEZALAR!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.
Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.
İŞTE BEKLENEN YAPTIRIMLAR
-Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamaz.
-Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural:
Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
Kaynak: haberinburada
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