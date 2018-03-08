İŞTE MECLİS'TEKİ AFRİN KAVGASINDAN İLK GÖRÜNTÜLER!
TBMM'de AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında Afrin tartışması kavgaya dönüştü. 3 milletvekilinin yaralandığı kavganın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
TBMM'de AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında Afri'nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i AK Parti'li 2'si HDP'li toplamda 3 milletvekili yaralandı.
İLK YARDIM MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜLER
HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis'teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP'lilerin araya girmesiyle yatıştı.
İşte kavgadan ilk görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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