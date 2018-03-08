TBMM'de AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında Afri'nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i AK Parti'li 2'si HDP'li toplamda 3 milletvekili yaralandı.

İLK YARDIM MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜLER

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis'teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP'lilerin araya girmesiyle yatıştı.

İşte kavgadan ilk görüntüler:

Kaynak: haberinburada