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İşte Olaylı Derbinin Hakem Raporu: Güneş'in Halini Gördüm, Tatil Ettim
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İŞTE OLAYLI DERBİNİN HAKEM RAPORU: GÜNEŞ'İN HALİNİ GÖRDÜM, TATİL ETTİM


İşte olaylı derbinin hakem raporu: Güneş'in halini gördüm, tatil ettim
Tarih : 21 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : İşte Olaylı Derbinin Hakem Raporu: Güneş'in Halini Gördüm, Tatil Ettim(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik maçın rövanşında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında yaşanan çirkin olaylar ülke gündemine oturdu.

Gazete Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre; Hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu'na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı. Tecrübeli hakemin, Güneş'in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı.

"GÜNEŞ'İN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş'i izledim."

"GÜNEŞ'İ YÜZ ÜSTÜ GÖRÜNCE MAÇI TATİL ETTİM"

Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Göreviler hemen yanına geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş'i yüz üstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim."

BEKLENEN CEZALAR!

- Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ya da maçın 57. dakikadan itibaren tekrarı.

- Fenerbahçe'ye 2 ila 3 maç seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası. (Bu yaptırım ligde değil, statü gereği Türkiye Kupası'nda çekilecek)

- Ev sahibi kulübe tribün olayları nedeniyle yüksek miktarda para cezası.

ARBEDELER DE RAPORA GİRDİ

Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu'nda gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz'un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlı oyuncular arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş kulübü görevlisi Erdinç Gültekin'e yapılan darp de raporlarda yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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