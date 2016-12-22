İŞTE ORGAZM HAKKINDA BİLİNMEYENLER
İşte orgazm hakkında bilinmeyenler...
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, orgazmı, çeşitli uyaranlar sonucu beynin uyarılması ve bu uyarılmanın etkisiyle de bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan bir hissin meydana gelmesi olarak açıklıyor.
Ancak orgazm olmak ile boşalmanın çok karıştırıldığını fakat bunların farklı şeyler olduğunu belirterek, genelde orgazmın boşalma olarak algılandığını söylüyor.
Orgazmı, bedensel rahatlamaya ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durum olarak açıklayan Cem Keçe, “Boşalma ise yalnızca bedensel bir rahatlama... Orgazm boşalmayı da içine alan daha geniş bir kavramdır” diyerek, orgazmın sadece hazdan ibaret olmadığını, sağlığa bir çok faydası olduğunu vurguluyor.
Çiftlerin cinsel yaşamında sağlıklı bir yol alabilmesi için düzenli ve doyumlu bir seks hayatı yaşamaları gerekiyor. Çünkü cinsel uyarılma ve zevkin devam ederek bir doruğa ulaşması olarak tanımlanan orgazm ve boşalmanın kişiye birçok faydası var.
Hamile kalınmasına yardımcı oluyor.
Kan akışını düzenliyor.
Beyni sağlıklı tutuyor.
Duygusal zekâyı yükselterek kişiyi zinde tutuyor.
Kişiye önemli, değerli ve sevilmeye layık olduğunu hissettirerek onun moralini yükseltiyor.
Cildi güzelleştiriyor ve gençleştiriyor.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Kişinin ağrı eşiğini yükseltiyor.
Orgazm ve boşalma, bedensel ve ruhsal olarak bir rahatlama sağlıyor.
Stresi azaltıyor.
Kalp krizinden koruyor.
Özgüveni artırıyor.
Orgazm ve boşalma, çiftin hem cinselliğe hem birbirlerine hem de ilişkilerine olan duygu ve düşüncelerini olumlu yönde etkiliyor.
Hem kadın hem de erkekte meydana gelebilecek meme kanseri riskini yüzde 40 oranında azaltıyor.
Özellikle kadınların sürekli olarak şikâyet ettikleri ve doyumsuz bir cinsellik yaşamaları sonucu cinsel yaşamı ertelemek adına bir silah gibi kullandıkları baş ağrısı sendromuna bire bir gelen düzenli bir şekilde yaşanan boşalmalardır.
Hem erkek hem de kadında kalp krizi riskini azaltan boşalma bağışıklık sisteminin virüslere karşı direncini artırıyor. Bazı ağrıların şiddetini düşürüyor.
Prostat ve meme hastalıklarının oluşmasını geciktiriyor. Daha rahat ve kaliteli uyumayı sağlıyor.
Boşalım sayesinde erkeklerde prostat bezinin temizlenmesi sonucu prostat kanseri riskini yüzde 70 oranla önlüyor. Özellikle kadınlarda romatizma gibi pek çok ağrının şiddetini azaltıyor ve doğal bir spor olan orgazm metabolizmayı hızlandırdığı için hücreleri yeniliyor.
Boşalma uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durum.
Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle çiftler boşalacakları anı tam olarak belirleyemezler. Birbirlerinin yanıtlarını tam olarak ve anında bilememeleri gibi birçok nedenle de çiftler aynı anda boşalamazlar.
Fakat boşalmak gebe kalmayı kolaylaştırsa bile, aynı anda boşalamamanın ya da aynı anda boşalmanın gebe kalmakla ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığının da bilinmesi gerekiyor.
Gerçek dışı beklentiler ve yanlış inanışlar, gebe kalmayı engellediği gibi cinsel doyumu da olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle çift birlikte boşalma hedefinden vazgeçmeli, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanmalı.
kaynak:habertürk
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