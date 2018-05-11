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işte partiler ve aday adayı sayıları!

İŞTE PARTİLER VE ADAY ADAYI SAYILARI!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilere yapılan aday adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti rekor sayıda başvuru alırken onu İyi Parti'nin izlemesi dikkat çekti.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 10:10
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24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.



ÜNLÜ AKINI VAR



İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.



AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti.



İşte partiler ve aday adayları sayıları:



AK Parti: 7 bin 329



İyi Parti : 2 bin 800



MHP: bin 815



CHP: bin 592



Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan



Muharrem İnce



Meral Akşener



Selahattin Demirtaş



Temel Karamollaoğlu



Doğu Perinçek



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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