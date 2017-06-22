17 saat süren oruç, vücudun dinlenmesini sağladığı gibi kişinin sigara içmesinin de önüne geçiyor.



17 saat süren oruç, vücudun dinlenmesini sağladığı gibi kişinin sigara içmesinin de önüne geçiyor. Peki, bu durumu fırsata çevirip sigaradan tamamen kurtulabilir miyiz? İşte sigarayı bırakmanızı sağlayacak iftar sonrası besin önerileri...